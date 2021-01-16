لبنان

شجار وتضارب بين الصليب الأحمر وطاقم طبي داخل مستشفى (فيديو)

Lebanon 24
16-01-2021 | 16:25
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" فيديو لإشكال وقع داخل مستشفى، وعلّقت: "في سابقة نادرة الحصول في لبنان، أثناء نقل طاقم للصليب الاحمر اللبناني سيدة بحال الخطر إلى مستشفى قبر شمون الحكومي ولدى وصولهم المستشفى ومحاولة إحياء السيدة بعد توقف قلبها، اقدم احد الاطباء على الاعتداء بالضرب على طاقم الصليب الأحمر برفقة عناصر من أمن المستشفى فوقع شجار وتضارب بين الطرفين ادى الى سقوط عدد من الاصابات برضوض وخدوش".
 
 
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