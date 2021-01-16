القاضي مزهر يلزم الدولة بتسليم أجهزة التنفس في المدينة الرياضية الى مريضين بكورونا

بناء على الإستدعاء المقدم من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" بصفتهم وكلاء عن السيد علي بدير والسيدة حنان حجار، أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً منذ دقائق قضى بإلزام الدولة اللبنانية بتسليم هبة أجهزة التنفس الإصطناعية الموجودة في المدينة الرياضية الى مريضين مصابين بفيروس بكورونا.