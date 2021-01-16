حراك المتعاقدين بحث مع قبيسي في ملف إحتساب ساعاتهم

أعلن "حراك المتعاقدين" في بيان، أنه "دعماً للجهود الآيلة الى تمرير اقتراح إحتساب ساعات المتعاقدين المقترح من كتلة الوفاء للمقاومة، والموقع من قبل النائب محمد نصرالله، التقينا اليوم النائب هاني قبيسي وأبلغناه رسالة المتعاقدين بضرورة حسم هذا الملف بأسرع وقت، فأكد لنا أن الرئيس نبيه بري مهتم بهذا الموضوع، وبسبب الانشغال باقتراح قانون كورونا، لم يوضع هذا الملف على جدول الاعمال، وأبلغنا أنه سينقل اليه مطلبنا من جديد، مع تأكيده أن الاقتراح سيوضع على أول جلسة لمجلس النواب" .