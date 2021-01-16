لبنان

انتشار دوريات للجيش في أحياء صبرا ومخيم شاتيلا

Lebanon 24
16-01-2021 | 17:31
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انتشرت دوريات لمخابرات الجيش وشرطة بلدية الغبيري في أحياء صبرا ومخيم شاتيلا، وذلك للتأكد من الإلتزام بالإغلاق العام.
 
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