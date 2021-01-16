المسؤول الصحي في لجنة كورونا في مغدوشة يصاب بكورونا

أصيب المسؤول الصحي في لجنة كورونا في بلدية مغدوشة الدكتور هشام حايك بفيروس كورونا.وتمنى على أهالي بلدة مغدوشة عبر موقع" لبنان ٢٤" الالتزام بالحجر المنزلي والالتزام بإجراءات وزارة الصحة ووزارة الداخلية، موضحاً أن الجسم الطبي معرض في أي لحظة لإصابته بالفيروس بسبب الاحتكاك بالمرضى على رغم من اتخاذ كافة التدابير الوقائية،مؤكدا أن اصابته بالفيروس لن تقف حاجزا أمام متابعة عمله ومتابعة مرضاه ولو من المنزل.وأشار إلى أن الوضع الطبي في لبنان "أصبح كارثياً والمستشفيات لم تعد باستطاعتها استقبال أي مريض أو تأمين الأوكسيجين".