قطع المياه عن بلدات كسروانية ...ماذا يجري؟

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أن "خط أفقا الرئيسي الذي يغذي منطقة كسروان تعرض لعطل في منطقة قرقريا، مما سيضطر المؤسسة إلى قطع المياه لمدة أربع وعشرين ساعة عن البلدات التالية في فتوح كسروان: زعيتري، زيتون، المعيصرة، المرادية، غبالة، جورة بدران، جورة الترمس، الحصين؛ وقد بدأت فرق الصيانة التابعة للمؤسسة بتصليح العطل لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه".