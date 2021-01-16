لبنان

الرئيس عون وقع 3 قوانين أقرها مجلس النواب أمس

Lebanon 24
16-01-2021 | 18:19
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القوانين الثلاثة التي أقرها مجلس النواب في جلسته أمس وهي:
- القانون الرقم 211 المتعلق بتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.
- القانون الرقم 212 المتعلق بتمديد بعض المهل.
- القانون الرقم 213 الرامي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وبعد توقيع رئيس الجمهورية، تصبح هذه القوانين نافذة وصالحة للنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بها فور نشرها.
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