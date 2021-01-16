قرار بإلزام الدولة تسليم جهازي تنفس لمريضي كورونا من الهبة في المدينة الرياضية

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، بناء على الإستدعاء المقدم من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، بصفتهم وكلاء عن علي.ب وحنان.ح، قرارا معجل التنفيذ على أصله، قضى "بإلزام الدولة اللبنانية- وزارة الصحة العامة، تسليم جهازي تنفس للمستدعيين أو من ينوب عنهما من جهاز التنفس الذي يحتاجه كل منهما فورا، بعد التثبت من حاجتهما اليه، من هبة أجهزة التنفس الإصطناعية الموجودة في المدينة الرياضية، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ليرة عن كل يوم تأخير" .