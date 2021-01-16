نديم الجميّل: من الأفضل أن تبذل الدولة جهودها في مناطق اللادولة

غرّد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر "تويتر": "الدولة وأجهزتها مشكورة على جهودها لتطبيق القوانين! لكن من الأفضل أن تبذل جهودها في مناطق اللادولة واللاكورونا ولتعمل على محاسبة من يحرم اللبنانيين من المعدات الموجودة في المدينة الرياضية بدلاً من الاستقواء على مستشفى رزق! تحية لكل الطاقم الطبي، بوركت جهودكم! وحفظكم الله!".