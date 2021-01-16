لبنان

نتيجة الارهاق... مسعف يغمى عليه على الطريق (صورة)

Lebanon 24
16-01-2021 | 19:03
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يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسعف ملقى على الارض امام سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني -الهيئة الصحية الاسلامية ، وللتوضيح فإن المسعف نتيجة الجهد والسهر المتواصل بسبب كثافة حالات الاصابات بفايروس كورونا ، اغمي عليه اثناء نقله حالة الى مستشفى بنت جبيل ، وعلى الفور تم اسعافه من قبل زملائه، وهو الان بصحة جيدة وغير مصاب بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت المعلومات عن المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية 
 
 
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