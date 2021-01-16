دوريات وحواجز للجيش في صور تنفيذا لقرار الاقفال العام

نفذت الوحدات المنتشرة ضمن قطاع جنوب الليطاني في الجيش، دوريات مسيرة ومؤللة في المدن والقرى، وأقامت حواجز ثابتة وظرفية وسيرت دوريات في القطاع، تنفيذا لقرار التعبئة العامة ولمقررات المجلس الأعلى للدفاع في منع الخروم والولوج للحد من تفشي وباء "كورونا"، حيث دققت بالسيارات والآليات وبالأوراق الثبوتية وبالتصاريح التي شملها الاستثناءات وتعاملت مع المخالفين بالقوانين المرعية الإجراء".