اطلاق نار في المحمرة عكار... ماذا يجري؟

اقدمت دورية من قوى الامن الداخلي على اطلاق النار في الهواء في منطقة المحمرة في عكار بعد محاولة مجموعة من الثوار طرد عناصر الدورية من مكان اقامة حاجز متنقل.وكانت دورية من قوى الامن الداخلي قد نصبت حاجز متنقل على طريق عكار باتجاه طرابلس لتطبيق قانون منع التجول، حيث وصلت الى المكان مجموعة من الثوار وحاولوا طرد الدورية من المكان.وعلى اثرها قام الثوار بنصب حاجز بعد حاجز قوى الامن الداخلي ما دفع رئيس دورية قوى الامن الى اطلاق النار في الهواء وتوقيف احد الاشخاص ويدعى "ع.ح."وتشهد المنطقة توتر في هذه الاثناء.