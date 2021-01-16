قوى الأمن تداهم مطعمًا في كفرذبيان لمخالفته قرار الإقفال العام (فيديو)

حاولوا الالتفاف على قرار الاقفال العام، فاوقفتهم فصيلة عيون السيمان ونظمت بحقهم محضر ضبط ليصبح العدد الاجمالي للمحاضر المنظمة بحق المؤسسات والمطاعم بتاريخ 15 الجاري 192 محضراً#قوى_الامن #التزامك_أمانك pic.twitter.com/EkZzIit0sr
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 16, 2021
حاولوا الالتفاف على قرار الاقفال العام، فاوقفتهم فصيلة عيون السيمان ونظمت بحقهم محضر ضبط ليصبح العدد الاجمالي للمحاضر المنظمة بحق المؤسسات والمطاعم بتاريخ 15 الجاري 192 محضراً#قوى_الامن #التزامك_أمانك pic.twitter.com/EkZzIit0sr