وقفة إحتجاجية على طريق ظهر البيدر تضامنا مع الناشط عبدالله حمزة

نظم ثوار البقاع الاوسط مساء اليوم وقفة احتجاجية على طريق ضهر البيدر الدولي عند مفرق جديتا، تضامنا مع الناشط عبدالله حمزة الذي اوقفته القوى الامنية في الشمال لاعتراضه بعض الشاحنات المتوجهة الى سوريا في منطقة عكار.