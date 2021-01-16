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لبنان
مستشفى الحريري: 93 إصابة و39 حالة حرجة وحالتا وفاة
Lebanon 24
16-01-2021
|
23:16
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أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة بلغ 93، في حين بلغت الحالات الحرجة 39 حالة، وتسجيل حالتي وفاة.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 338 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 93.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى، منذ البداية حتى تاريخه: 863 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة، الى وحدة العزل، بعد تحسن حالتها: 2.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39.
- حالات وفاة: 2.
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