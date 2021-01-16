صرخة مدوية من الشمال: الوضع كارثي في المستشفيات ولا مكان لأي مصاب بكورونا

وجه مدير الإنعاش والعناية الفائقة الخاصة بكورونا في المستشفى الاسلامي في طرابلس الدكتور سميح بركة، رسالة صوتية مساء اليوم عن الوضع في المستشفى الاسلامي ومستشفيات المدينة، قال فيها: "الوضع كارثي والأسرة إمتلأت اليوم، ولا مكان لأي مصاب بكورونا في المستشفيات الخاصة في المدينة".وناشد المواطنين "اتباع الاجراءات الاحترازية الضرورية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والنظافة والإلتزام بقرار التعبئة العامة والاقفال".