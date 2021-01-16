لبنان

صرخة مدوية من الشمال: الوضع كارثي في المستشفيات ولا مكان لأي مصاب بكورونا

Lebanon 24
16-01-2021 | 23:35
A-
A+
Doc-P-784983-637464370215149890.jpg
Doc-P-784983-637464370215149890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه مدير الإنعاش والعناية الفائقة الخاصة بكورونا في المستشفى الاسلامي في طرابلس الدكتور سميح بركة، رسالة صوتية مساء اليوم عن الوضع في المستشفى الاسلامي ومستشفيات المدينة، قال فيها: "الوضع كارثي والأسرة إمتلأت اليوم، ولا مكان لأي مصاب بكورونا في المستشفيات الخاصة في المدينة".

وناشد المواطنين "اتباع الاجراءات الاحترازية الضرورية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والنظافة والإلتزام بقرار التعبئة العامة والاقفال".
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2021-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:16 | 2021-01-16
22:59 | 2021-01-16
22:54 | 2021-01-16
22:51 | 2021-01-16
22:13 | 2021-01-16
21:47 | 2021-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website