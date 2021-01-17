لبنان

مرضى "كورونا" يتعالجون في مواقف السيارات.. هارون: المشهد الحقيقي أسوأ!

Lebanon 24
17-01-2021 | 06:37
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تحت عنوان: "مرضى "كورونا" في لبنان يتعالجون في مواقف السيارات"، كتبت إيناس شري في صحيفة "الشرق الأوسط": مرضى كورونا يتلقون علاجهم في مدخل أو كافيتريا أحد المستشفيات أو حتى موقفه المخصص للسيارات، صور طبعت المشهد الوبائي في لبنان خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تجاوز عدد الإصابات اليومي الـ5 آلاف في وقت ترزح فيه المستشفيات تحت ثقل الأزمة الاقتصادية، وتعاني من نقص بالأسرّة والمعدات والطواقم الطبية.

تعكس هذه الصور على قساوتها "جزءاً من الواقع وليس كلّه، فالمشهد الحقيقي أسوأ بعد" حسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إذ إن "الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى كوفيد - 19"، فضلاً عن امتلاء أقسام الطوارئ، ولا يوجد في المستشفيات الخاصة سرير واحد لا لمريض كورونا ولا غيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى إلى آخر بحثاً عن سرير، فالواقع أنّ مستشفيات لبنان تخطّت طاقتها الاستيعابيّة.

يشير هارون في حديث مع "الشرق الأوسط" إلى أنّ المستشفيات الخاصة ضاعفت خلال الشهر الماضي عدد أسرّتها المخصصة لكورونا لتصل إلى 600 سرير عناية فائقة (هناك 220 سريراً في المستشفيات الحكومية) و1100 سرير عادي، وأنّ هذا أقصى ما يمكن أن تقوم به، إذ إنها لا تستطيع تحمّل تجهيز المزيد من الأسرة في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بسبب فقدان العملة الوطنيّة قيمتها، فضلاً عن تخلف الدولة عن تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة. وكان لبنان سجل أمس 5872 إصابة و41 حالة وفاة، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 249158 وعدد الوفيات إلى 1866.
 
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المصدر: إيناس شري - الشرق الأوسط
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