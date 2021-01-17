لبنان

خُطف على طريق المطار وعُثر عليه مكبل اليدين داخل سيارة في البقاع

Lebanon 24
17-01-2021 | 06:38
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في البقاع، أنه عثر ظهر أمس السبت على شخص مكبل اليدين داخل سيارة رباعية الدفع من نوع جيب شيروكي لون اسود، زجاجها حاجب للرؤية تحمل اللوحة رقم 9765/ج، على طريق ضهر البيدر في محلة المريجات. وأنه لدى وصولها عند حاجز ضهر البيدر لقوى الأمن الداخلي، استوضح عنصر الحاجز من السائق عن أوراق السيارة، وحيازته لرخصة الفوميه، إلا أن السائق لم يمتثل لعنصر حاجز الامن وأقلع بسيارته، فقام العناصر بوضع العوائق الحديدية الشائكة، إلا أن السيارة أكملت طريقها نزولا باتجاه البقاع.

 

وعلى الفور سيرت قوى الأمن الداخلي دورياتها بحثا عن السيارة، وفي وقت لاحق أبلغت بلدية المريجات قوى الأمن فيه عن وجود سيارة على طريق عام المريجات وبداخلها شخص مكبل اليدين. فتوجهت على الفور دوريات قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني، وعملوا على تطويق المكان، وباشر الجيش التحقيق مع المخطوف، الذي قال في إفادته الأولية إنه جرى خطفه من قبل شخصين على طريق المطار في بيروت.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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