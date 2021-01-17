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لبنان
قايض ديونه بعلاقة حميمة مع زوجة المدين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-01-2021
|
08:43
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أقامت امرأة متزوّجة علاقة جنسية مع رجل أدان المال لزوجها، وتطورت العلاقة بينهما الى تبادل للصور، حتى أنّ الشريك راح يصور جلساتهما الحميمة مهدّداً بنشرها إذا لم يستعد ماله، لكن ما إن وصلت الصور الى حماتها حتى تقدّمت السيدة بشكوى ضد "ع.ع" تتهمه فيها بابتزازها وتهديدها.
أقام "ع.ع" (سوري الجنسية) علاقة جنسية مع المدعية وهي امرأة متزوجة، وقد قام بتصويرها مرات عدّة أثناء علاقتهما، وهو يعرف زوجها الذي استدان منه مبلغاً من المال. وقد أفاد المدعى عليه أنّه قام بتصوير المدعية دون علمها، كما احتفظ بصور لها كانت أرسلتها له وقام بتهديدها بنشرها مدّعياً أنه أراد الإستحصال على ماله الذي أدانه لزوجها، وقد أرسل تسجيلات صوتية لهذا الأخير كما أرسل صوراً لوالدة زوجها (حماتها)، جازماً بأنّ العلاقة الجنسية كانت تحصل برضا المدعية لقاء مبالغ مالية وأن هذه العلاقة بدأت في العام 2014 نافياً قيامه بتهديدها بالقتل، أما المدعية فأفادت أنّ العلاقة حصلت نتيجة التهديد والإبتزاز.
قاضي التحقيق في جبل لبنان اعتبر في قراره الظني، أنّ المدعى عليه "ع.ع" أقدم على تهديد المدعية، عن طريق نشر صور ومواد مخلّة بالآداب وعلى تهديدها بالقتل وابتزاز الأموال احتيالاً، كما ارتكب جرم الإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة، الجرائم المنصوص عنها في المواد 650 و655 و533 و567 عقوبات و36 أجانب، وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في دير القمر.
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