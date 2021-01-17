لبنان

اجتماع لمتعاقدي المهني اليوم لاتخاذ القرار النهائي من الإضراب العام

Lebanon 24
17-01-2021 | 09:16
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أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في لبنان في بيان، أنّه "بعدما عقد الأساتذة مندوبو المعاهد والمدارس الفنية والمهنية، لقاء موسعاً ليل أمس عبر تطبيق "zoom"، ناقشوا فيه الخطوات الواجب اتخاذها للضغط من أجل إقرار إقتراح القانون الرامي لإحتساب العقد كاملاً، وحيث أنّ التوجه العام كان مع إعلان الإضراب العام، تقرّر توسيع حلقة الاتصالات اليوم لتشمل المعاهد كافة، لاخذ القرار بالاجماع من هذا الموضوع ليكون شاملا وفاعلا".
 
وأضاف البيان: "سيتم عقد اجتماع اليوم عند الثالثة والنصف عصراً لإعلان القرار النهائي الذي يتناسب مع تطلعاتنا جميعاً في ظلّ المعاناة التي نتعرض لها جراء الأزمتين الاقتصادية والوبائية. وبناء عليه نطلب من جميع المندوبين ومسؤولي اللجان في المحافظات متابعة التواصل مع زملائهم ليكون القرار جامعاً وموحداً لأنّ مصلحتنا واحدة وقضيتنا واحدة".
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