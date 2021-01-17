المرحلة الثانية من العاصفة التي تضرب لبنان بدأت: أمطار طوفانية وبرد وثلوج حتى هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر النتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يدخل بالمرحلة الثانية من العاصفة التي ستشتد برياحها وامطارها وثلوجها وبَرْدِها فنشعر بالجوّ الكانوني الذي افتقدته المنطقة لهذا العام.

في التفاصيل:

بعد الهدنة التي مرّت بها المنطقة، تتّجه السحب الركامية نحو لبنان وساحل سوريا وفلسطين والأردن فجر اليوم الأحد وتتمركز بامتياز فوق لبنان وشمال فلسطين وتبدأ الهطولات فجر الأحد وتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء.

كيف سيكون وضع حركة الرياح؟

تشتد سرعة الرياح الغربية فوق لبنان يوم الأحد لتلامس 85 كم في الساعة كحد اقصى، وتتراجع يوم الإثنين نحو 60 كلم في الساعة، لتعود وتشتد بين مساء الاثنين وقبل ظهر الثلاثاء فتلامس 90/100 كم في الساعة بخاصة في شمال لبنان وفوق ساحل سوريا بينما تصل فوق الجبال 2000 متر الى 110 كم في الساعة، وتنقلب بعد ظهر الثلاثاء الى شمالية غربية باردة بسرعة 60 كم في الساعة، فتتعمّق الكتلة القطبية فوق لبنان وفلسطين ليلاً، وتشتد قساوةً خلال يومَي الأربعاء والخميس فتتدنى درجات الحرارة لتلامس 7 درجات ليلاً على الساحل و -4 على 1000 متر و -5 في البقاع.

بالنسبة للهطولات:

يضرب ال JET STREAM او التيار النفاث لبنان وفلسطين وشمال الأردن وسوريا، ويشحن السحب الركامية بالرطوبة الأطلسية على ارتفاع 11,000 متر، ما يرفع نسبة الهطولات الى 100% فتتحول الأمطار الى طوفانية اعتباراً من ظهر الأحد ولغاية فجر الأربعاء، ومع انحراف التيار النفاث جنوباً (مصر و شمال المملكة السعودية)، تتراجع الهطولات وتنحسر العاصفة بعد الظهر عن المنطقة.

امطارٌ طوفانية مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد الصغيرة ساحلاً، قد تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات الساحلية، هذا وسوف يلامس ارتفاع موج البحر 6 امتار.

كيف ستتوزع نسبة الأمطار المرتقبة والمتبقية حتى بعد ظهر الأربعاء المقبل؟

-درجة اولى 195-210مم

ساحل سوريا (طرطوس واللاذقية)، البترون، جبيل ومحيطها، عمشيت، الصفرا، طبرجا، جونية، غادير، حريصا، الضبية، بيروت، الناعمة، صيدا.

-درجة ثانية 150-190مم

طرابلس، عكار، الكورة، زغرتا، بشري، اعالي نهر ابراهيم، يحشوش، مناطق كسروان الجبلية، مناطق المتن الجبلية، الشوف، عاليه، بعبدا والنبطية.

-درجة ثالثة 100-150مم

المناطق البقاعية الوسطى والغربية، صور ومرجعيون، جزين، بنت جبيل، رميش،

درجة رابعة 50-95مم

بعلبك، البقاع الشمالي، شمال فلسطين، وشمال الاردن، حوران، دمشق ويبرود، عمّان.

-درجة خامسة 20-45 مم

حمص وحماه.

الثلوج:

يبدأ تساقط الثلوج فجر يوم الأحد فوق المرتفعات التي تعلو 2200 ويتدنى ليلا ليلامس 1400 متر، يتدنى فجر الاثنين نحو 1000/1100 بسبب غزارة الهطولات والرطوبة العالية المدعومة من ال JET STREAM،

تتساقط الثلوج صباح يوم الثلاثاء على الجبال 1300/1400 لتعود وتتدنى ليلاً الى 1100 او ربما اقل، وفجر الاربعاء قد تلامس 900 متر (احتمال بنسبة 40%)

كميات الثلوج المنتظرة (بشكل تقريبي) فوق الجبال اللبنانية خلال هذه العاصفة، بحسب تحديث الرادار ليوم الأحد:

٢٥٠٠/٣٠٠٠ متر: ٢ الى ٣ متر مع وضع الرياح والنسافات الثلجية

١٩٠٠/٢٤٠٠ متر: متر الى ١٧٠سنتمر

١٦٠٠/١٨٠٠ متر: ٤٠ الى ٧٥ سنتمر

١٤٠٠/١٦٠٠ متر ٣٠ الى ٤٥ سنتم

١١٠٠/١٣٠٠ بما يقارب ١٠ الى ٣٠ سنتم

١٠٠٠متر: بين ٥ و ١٠سنتم

ملاحظة: سوف تختلف نسبة التراكمات الثلجية بين منطقة واخرى بسبب سرعة الرياح، وقد تتشكل النسافات الثلجية فوق ١٤٠٠ متر.

يتدنى مستوى تساقط الثلوج، تدريجياً، من ٢٢٠٠ متر الى ١١٠٠ متر والتراكمات الملحوظة ستكون من نصيب المرتفعات التي تعلو ١٢٠٠ متر

الحرارة على الساحل ليوم الاثنين: 14 نهاراً و 9 ليلاً

في البقاع: 7 نهاراً و 3 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 6 نهاراً و 0 ليلاً

على الجبال 2000 متر: -4 نهاراً و -7 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية الى غربية باردة ليلاً سرعتها بين 55 و 85 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1007hpa يوم الاحد يرتفع الى 1016hpa يوم الاثنين

الرطوبة: بين 85% و 100%

البحر: مرتفع الموج ٦ امتار