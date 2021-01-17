لبنان

بعد امتلاء اسرة الكورونا في المستشفيات.. الأبيض: كان الله بعوننا

Lebanon 24
17-01-2021 | 09:56
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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض عبر "تويتر" قائلاً : "للاسف، كلام نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون حول امتلاء اسرة الكورونا في المستشفيات بما فيها اقسام الطوارئ هو توصيف دقيق للواقع السيئ، وخاصة في بيروت وجبل لبنان، والنبطية. كان الله بعون المرضى واهاليهم، كما بعون الاطقم الطبية والتمريضية والاسعافية".

 
 

وكان هارون رأى أن "المشهد الوبائي في لبنان يعكس جزءاً من الواقع وليس كلّه، معتبرا أن المشهد الحقيقي أسوأ بعد".

 

وأوضح هارون في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا فضلاً عن امتلاء أقسام الطوارئ، كاشفا أنه لا يوجد في المستشفيات الخاصة سرير واحد لا لمريض كورونا ولا غيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى إلى آخر بحثاً عن سرير.

 
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