الجميّل: لإشراك مرجعيات طبية وطنية ودولية في استيراد اللقاح

على الدولة اللبنانية إشراك المرجعيات الطبية الوطنية والدولية فوراً في كل خطوات إستيراد وتنظيم وتوزيع أنواع فاعلة وأعداد كافية من اللقاحات، حتّى لا يدار هذا الملف بالطريقة العشوائية التي تم التعاطي فيها مع خطط إحتواء الوباء والمساعدات المالية والسلل الغذائية المدعومة. pic.twitter.com/VUaIoyWtaM
— Samy Gemayel (@samygemayel) January 17, 2021
على الدولة اللبنانية إشراك المرجعيات الطبية الوطنية والدولية فوراً في كل خطوات إستيراد وتنظيم وتوزيع أنواع فاعلة وأعداد كافية من اللقاحات، حتّى لا يدار هذا الملف بالطريقة العشوائية التي تم التعاطي فيها مع خطط إحتواء الوباء والمساعدات المالية والسلل الغذائية المدعومة. pic.twitter.com/VUaIoyWtaM