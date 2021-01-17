الجميّل: لإشراك مرجعيات طبية وطنية ودولية في استيراد اللقاح

دعا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، سامي الجميّل، الدولة اللبنانية إلى "إشراك المرجعيات الطبية الوطنية والدولية فوراً في كلّ خطوات إستيراد وتنظيم وتوزيع أنواع فاعلة وأعداد كافية من اللقاحات، حتّى لا يدار هذا الملف بالطريقة العشوائية التي تم التعاطي فيها مع خطط إحتواء الوباء والمساعدات المالية والسلل الغذائية المدعومة".

على الدولة اللبنانية إشراك المرجعيات الطبية الوطنية والدولية فوراً في كل خطوات إستيراد وتنظيم وتوزيع أنواع فاعلة وأعداد كافية من اللقاحات، حتّى لا يدار هذا الملف بالطريقة العشوائية التي تم التعاطي فيها مع خطط إحتواء الوباء والمساعدات المالية والسلل الغذائية المدعومة. pic.twitter.com/VUaIoyWtaM — Samy Gemayel (@samygemayel) January 17, 2021