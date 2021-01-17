13
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الراعي دعا للقاء مصالحة بين عون والحريري: الحلّ بحكومة إنقاذ
Lebanon 24
17-01-2021
|
11:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، إلى دعوة رئيس الحكومة المكلّف، سعد الحريري، للقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، مشدّداً على أنّ "الحلّ هو بتشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخبٍ لبنانية".
وفي عظة الأحد اليوم في بكركي، قال البطريرك الراعي إنّ "الباب المؤدّي إلى طريق الحلّ هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانيّةِ، شخصيات نَجحَت وتفوقّت في لبنان والعالم، وتَتوقُ إلى خدمةِ الوطن بكل تجرّد، وتحملِ مسؤوليّة الإنقاذ وترشيدِ الحوكمة".
وأكّد أنّ "المطلوب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أن يقدّما للشعبِ أفضلَ هذه الشخصيّات، لا من يَتمتّع فقط بالولاءِ للحزبِ أو بالخضوعِ للزعيم. لبنان يزخر بشخصيات تعطي اللبنانيين والعالم صورة وطنهم الحقيقية".
وقال الراعي: "سعيت شخصيًا بحكم المسؤولية الى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. فلقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل. وكون الدستور يُحدّد بوضوح دور كلٍّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، تمنّيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيُباشرا الى غربلة الاسماء المطروحة واستكشاف اسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب اعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية، الشخصية والفئوية".
وأضاف: "في هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بدعوة دولة الرئيس المكلّف إلى عقد هذا اللقاء. فالوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرّر على الاطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة".
تابع
الأكثر قراءة
بشرى سارة.. خبراء يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين!
Lebanon 24
بشرى سارة.. خبراء يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين!
14:08 | 2021-01-16
16/01/2021 02:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد الظهر؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد الظهر؟
16:56 | 2021-01-16
16/01/2021 04:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار وتضارب بين الصليب الأحمر وطاقم طبي داخل مستشفى (فيديو)
Lebanon 24
شجار وتضارب بين الصليب الأحمر وطاقم طبي داخل مستشفى (فيديو)
16:25 | 2021-01-16
16/01/2021 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إعلامية لبنانية بكورونا.. "في ليلتين بكيت فيون"
Lebanon 24
إصابة إعلامية لبنانية بكورونا.. "في ليلتين بكيت فيون"
17:24 | 2021-01-16
16/01/2021 05:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا كنت تقيم مع مصاب بكورونا.. اتبع هذه الإجراءات
Lebanon 24
إذا كنت تقيم مع مصاب بكورونا.. اتبع هذه الإجراءات
13:55 | 2021-01-16
16/01/2021 01:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:06 | 2021-01-17
انخفاض بالحرارة وتساقط للثلوج... إليكم طقس الأيام المقبلة
11:58 | 2021-01-17
نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت
11:49 | 2021-01-17
في البقاع.. تعرّض طفلة للضرب والإعتداء من قبل زوجة والدها! (صور)
11:47 | 2021-01-17
وصول اللقاحات إلى لبنان لا يعني أن الموضوع انتهى.. أمامنا عام من المعاناة والالتزام
11:32 | 2021-01-17
مطبوخ الأرمن بالأيام والأشهر: الأمطار ستُرافقنا حتى الصيف.. هذه مفاجآت طقس 2021!
10:40 | 2021-01-17
الجميّل: لإشراك مرجعيات طبية وطنية ودولية في استيراد اللقاح
فيديو
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
10:30 | 2021-01-16
17/01/2021 12:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
09:00 | 2021-01-16
17/01/2021 12:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
17/01/2021 12:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact