مطبوخ الأرمن بالأيام والأشهر: الأمطار ستُرافقنا حتى الصيف.. هذه مفاجآت طقس 2021!

إن التقويم الفلكي المعروف باسم "مطبوخ الأرمن" هو نتيجة دراسة وأبحاث الرهبان المختارين الأرمن النازلين في مدينة البندقية بشمال إيطاليا، وهو معتمد عليه منذ أكثر من قرنين ومقتبس عن مجموع المراصد التي تنبئ بالتغيرات الجوية التي سوف تحدث حول محيط البحر الأبيض المتوسط مع بعض الفروق وذلك نظراً إلى التفاوت بين المواقع الجبلية والساحلية، وينقل هذا التقويم خدمة لزراعة البلاد.

ورغم تأخر الأمطار هذه السنة الا ان توقّعات مطبوخ الأرمن للعام 2021 (الصورة مرفقة بالنص) تشير إلى ان الأشهر المقبلة تحمل الخير للبنان، من حيث الأمطار والثلوج، حتى ان الأمطار تمتد لغاية شهر حزيران.

وقد أشار المطبوخ إلى انه بين 1 و9 أيار سيكون الطقس متقلبا وعاصفا وماطرا .

ولفت إلى حصول خسوف كامل للقمر في 26 أيار.

أما فصل الصيف فسيكون حارا جداً على ان تعود الأمطار في أيلول واحتمال ان نشهد تساقط الثلوج على الجبال بين 27 و30 تشرين الثاني.

وسيحصل كسوفا كاملا للشمس في 4 كانون الأول، وخسوفا جزئيا للقمر في 19 تشرين الثاني.