في البقاع.. تعرّض طفلة للضرب والإعتداء من قبل زوجة والدها! (صور)

غرّد الإعلامي جو معلوف عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أبلغتني المحامية بشرى الخليل ليلاَ عن تعرض طفلة للضرب والإعتداء من قبل خالتها (زوجة والدها) وهي موجودة في مستشفى في بيروت وقد تحركت وأبلغت المحامي العام القاضي نديم زوين منتصف الليل والذي تحرك فوراً وفتح تحقيقاً في حادثة الاعتداء وأحال الملف إلى البقاع لمتابعته".

وأضاف: "إحالة الملف إلى البقاع لمتابعته بما أنّ الجرم حصل ضمن محافظة البقاع. أشكر الأستاذة بشرى والرئيس زوين للتحرك السريع وسأتابع القضية مع المراجع المعنية لحماية هذه الطفلة من العنف والتأكد من محاسبة وتوقيف من قام بالاعتداء عليها وضربها".