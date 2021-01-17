لبنان

وصول اللقاحات إلى لبنان لا يعني أن الموضوع انتهى.. أمامنا عام من المعاناة والالتزام

Lebanon 24
17-01-2021 | 11:47
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أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن اللقاح ضد كورونا سيصل الى لبنان في شهر شباط، على أن تصل 250 ألف جرعة في الربع الأول من السنة، وسيتلقى 125 ألف مواطن الجرعة الأولى، آسفا أن يصبح موضوع اللقاح شعبويا وأكد الحرص على أن يدخل الى البلد اللقاح الأفضل لأن لبنان لا يحتمل أن يكون حقل تجارب، وقال من الناحية العلمية والتنظيمية اللبنانيون في أيادي أمينة رغم الإمكانات المتواضعة.

 

البزري وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أشار الى أن الدول التي سبقتنا في التلقيح لم تؤثر بعد على نسبة انتشار الفيروس، والعالم كله هو متأخر في عملية اللقاحات، وأكد أن مفتاح التصدي الحقيقي حتى اليوم هو الوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددا على أن اللقاح سيصل وسيلعب دورا كبيرا في الوقاية، وعندما نصل الى 70% من مستوى التلقيح أو المناعة يمكننا عندها العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية.

 

وأشار البزري الى أن وصول اللقاحات لا يعني أن الموضوع انتهى، لأن أمامنا ما يقارب العام من المعاناة والالتزام، حتى نستطيع أن نمرر هذه المرحلة الصعبة.

 

وعن التواصل مع القطاع الخاص، أكد البزري أن الشركات الكبرى لا تريد أن تتواصل في الوقت الحالي مع أي قطاع خاص، إنما فقط مع الدول، فالأولوية اليوم هي القضاء على الوباء، لذا فإن تواصل الشركات سيكون مع الدول وليس مع الوكلاء والشركات الخاصة.

 

وأكد أن التلقيح سيبدأ مع العاملين الصحيين لأنهم العامود الفقري للدفاع عن لبنان في موضوع كورونا، ثم المسنين ومن ثم من يعاني من أمراض مزمنة.

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