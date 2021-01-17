انخفاض بالحرارة وتساقط للثلوج... إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الأمطار وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها الى 60 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ثلاثة أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول، وتساقط حبات البرد، انجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات.



وجاء في التنشرة الآتي:



- الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الأسود يؤثرعلى الحوض الشرقي للمتوسط ويشتد تأثيره اعتبارا من صباح اليوم الأحد مما يؤدي الى طقس ماطر، مثلج وعاصف أحيانا ويستمر حتى مساء يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا مع بقاء تأثير الكتل الهوائية الباردة. المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 80 كلم/ساعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق وتدنى تساقط الثلوج مساء الى حدود ال 1400 متر، نحذر من تشكل السيول وتساقط حبات البرد،انجرافات التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات.

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الأمطار وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها الى 60 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ثلاثة أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول، تساقط حبات البرد، انجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقت. الثلاثاء: غائم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح عاصفة تصل سرعتها الى 100 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى 5 امتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما دون ذلك شمال البلاد. الأربعاء: غائم جزئيا مع درجات حرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية بحيث تجتاح الكتل الهوائية الباردة كامل الاراضي اللبنانية مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في بعض المناطق الشمالية والداخلية تخف حدة الأمطار مساء ويتحسن الطقس تدريجا خلال الليل، نحذر من تكون الجليد على المرتفعات اعتبارا من 1000 متر.



- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 80 كلم/ساعة.



- الانقشاع: سيء اجمالا.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 % .



- حال البحر: مائج الى هائج (ما يقارب 4 امتار). حرارة سطح الماء: 20 درجة.



- الضغط الجوي: يعادل 758 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,42

- ساعة غروب الشمس: 16,54