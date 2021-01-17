حسن وقع العقد النهائي مع فايزر واتفاقيات أخرى مرتقبة لتأمين لقاحات إضافية

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في بيان، أنه "وقع صباح اليوم العقد النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح تصل تدريجا بداية شباط المقبل، ويضاف هذا العقد الى الاتفاق الموقع في تشرين الأول الماضي مع منصة كوفاكس العالمية، التي ترعاها منظمة الصحة العالمية لتأمين مليونين و700 الف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعا الى لبنان".

وقال البيان: "ان الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص، في صدد تأمين مليوني لقاح من شركتي Astrazeneca و Sinopharm بدءا من شباط المقبل، وتم حجز لقاحات إضافية من شركة Johnson ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح, ولا تزال المباحاث مع شركتي Moderna الأميركية و Sputnik الروسية، بمساهمة القطاع الخاص لتأمين كميات إضافية وفق الشروط العلمية العالمية التي ترعاها منظمة الصحة العالمية".

وختم: "إن وزارة الصحة العامة توكد حرصها الشديد على تأمين لقاحات آمنة وفعالة الى الشعب اللبناني في أسرع وقت وأكبر كمية، في ظل الطلب العالمي على اللقاحات. وتعمل في هذا الإطار بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتنسيق معها".