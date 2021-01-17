مستشفى البوار الحكومي بحاجة الى ممرضين

أعلنت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي في بيان "الحاجة الماسة والسريعة إلى ممرضين وممرضات ومساعدي تمريض، في مسعى لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى في ظل تفشي وباء كورونا".



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