لبنان

عناية عزالدين تطالب بتزويد مستشفيات صور بأجهزة تنفس

Lebanon 24
17-01-2021 | 13:43
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 ناشدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، رئاسة الحكومة ووزارة الصحة "تزويد مستشفيات مدينة صور ومنطقتها بالمستلزمات الطبية اللازمة من أجهزة تنفس وأسرة عناية فائقة لتمكينها من زيادة إمكاناتها لمواجهة أزمة كورونا، بخاصة بعد صدور بيان عن مكتب وزير الصحة يعلن فيه عن وصول عدد من المستلزمات الطبية الى لبنان ونية الوزارة توزيعها على المستشفيات الحكومية والخاصة".

وأشارت إلى "عدم جهوزيةالمستشفيات الحكومية في المنطقة وعدم تمكنها في وضعها الحالي من التصدي لازمة كورونا"، معتبرة أن "المطلوب وفي ظل الوضع الحالي تزويد المستشفيات الخاصة في المدينة بأجهزة تنفس ومستلزمات أخرى تسمح بتأمين الحد الادنى من القدرة الاستشفائية لمواجهة أزمة كورونا"، ومشيرة إلى أن "المستشفيات الخاصة الثلاثة في صور كانت من أوائل المستشفيات الخاصة في لبنان التي خصصت عددا من الاسرة لمرضى كورونا إلا أنها تحتاج الى دعم من وزارة الصحة لتطوير وضعها وتلبية الحاجات المتزايدة".

وحضت عزالدين وزارة الصحة على "الاسراع في تأمين حاجات المنطقة الصحية لتتمكن المستشفيات من التعاطي مع التزايد الكبير لاعداد المصابين".
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