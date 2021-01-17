السيول في النبطية وإقليم التفاح إجتاحت محالا ومنازل

شهدت منطقتا النبطية وإقليم التفاح، هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية وطوال ساعات اليوم مع هبوب عواصف قوية، وشكلت المياه المتساقطة مستنقعات في الاراضي الزراعية وتسببت السيول بجرف الاتربة والحصى الى الطرق.

كما، اجتاحت السيول بعض المحال التجارية في محلة تول ومرج حاروف وزبدين، كما دخلت المياه الى عدد من المنازل في بلدات الدوير وحاروف والشرقية، وارتفع منسوب المياه في نهر عربصاليم وعند جسر الست زبيدة الذي يربط منطقة النبطية بإقليم التفاح، كما شهد نبع الطاسة ارتفاعا ملحوظا بمنسوبه، وفاضت جوانبه بالمياه المتدفقة.

ووضعت فرق الدفاع المدني التابعة لاتحاد بلديات اقليم التفاح في جهوزية تامة للمساعدة في أي نداء يطلب اليها.