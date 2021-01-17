عامود كهربائي على وشك السقوط.. مناشدة من اهالي السكسكية بعد انهيار حائط بسبب الامطار (صورة)

ادت العاصفة التي تضرب لبنان الى اضرار كثيرة في مختلف المناطق، وشهدت بلدة السكسكية "حي الكروم" في صيدا، انهيار حائط بسبب غزارة الامطار والرياح. وبحسب الاهالي فإنّ أحد العواميد الكهربائية على وشك السقوط، وسط مناشدة المعنيين للتحرك الفوري كي لا تقع الكارثة.