يمق: تعاون الأجهزة الأمنية يمنع التفلت الأمني ويحفظ حقوق طرابلس

شدد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق على "ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية كافة بما فيها الشرطة البلدية لحفظ الأمن في المدينة والضرب بيد من حديد لقمع السرقات والتفلت الأمني".



وقال في لقاء في القصر البلدي: "التقيت بسعادة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا واستعرضنا الوضعين الاقتصادي والمعيشي، وإجراءات تطبيق قرار التعبئة والاغلاق، وطلبت الايعاز للأجهزة الأمنية للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإنتظام العام، وأكدت حرص البلدية بكل مصالحها ودوائرها على التعاون لتطبيق قرار التعبئة ومنع الخروقات والسرقات والتفلت الأمني، وإننا نعمل تحت سقف القانون وحفظ حقوق المدينة وأهلها".

