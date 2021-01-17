حب الله: لتمديد الاقفال

غرد وزير الصناعة عماد حب الله عبر حسابه على "تويتر": "مرحلة الطوارىء الحالية تتطلب من الجميع:

- تمديد الاقفال

- التزام الجميع او الزام دون استثناء بالاجراءات المتشددة

- الغاء التجمعات المنزلية

- ترشيد الدعم (هذا ما نفذنا للصناعة)

- دعم العائلات المحتاجة

- تعاون الجميع للدعم بأي طريقة

- تأجيل المواجهات السياسية

- تأليف الحكومة.