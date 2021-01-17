يبيع المخدرات من خلال "الواتساب" و"المسنجر".. والقوى الأمنية توقفه

تمكنت القوى الامنية بعز ظهر الاحد من توقيف الفلسطيني "عمر ش." على اطراف مخيم البداوي وذلك لقيامه بتجارة المخدرات وبيعها.



وكان الموقوف بدأ منذ عدة ايام بنشر اعلانات على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ورقم "الواتساب" عن قيامه بتأمين المخدرات لمن يريد على ان يتم التواصل معه على "المسنجر".



وقد قامت القوى الامنية بتوقيفه اليوم وتحويله للتحقيق. وقد قامت القوى الامنية بتوقيفه اليوم وتحويله للتحقيق.