جريمة بيئية في مشمش جبيل

أقدم مجهولون على قطع أشجار معمرة من السنديان تعود الى مئات السنين في محلة "فرشع الأثرية" في بلدة مشمش قضاء جبيل، وتم إبلاغ المراجع المختصة والاجهزة الامنية بالموضوع وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين.وأعرب الاهالي عن استنكارهم "لهذا العمل الاجرامي"، داعين الاجهزة الامنية الى "العمل على كشف الفاعلين وإنزال اشد العقوبات في حقهم".