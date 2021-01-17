لبنان

مفوضية التربية في التقدمي للمجذوب: لتعميم يحفظ عقود المتعاقدين

Lebanon 24
17-01-2021 | 15:00
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وجهت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي، رسالة مفتوحة إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب وجميع المعنيين في هذا القطاع، قالت فيها: "بعد قراركم الذي قضى بخفض الحصص الدراسية إلى أربع حصص ونتج منه خفض بالتالي ساعات الأساتذة المتعاقدين، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية إضافية على أوضاعهم السيئة التي يعانونها، سواء من حيث تأخير قبض عقودهم بشكل منتظم وحرمانهم الضمان وفرصة دخول الملاك، أو انعدام أدنى مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي".

أضافت: "وبعد تعذر إقرار قانون في مجلس النواب يحفظ لهم حقوقهم لأسباب قانونية وموضوعية، فإننا نهيب بك ومن موقعك والمسؤولية المؤتمن عليها في صون التربية، أن يصدر عنك تعميم رسمي يطمئن الزملاء المتعاقدين ويؤكد حفظ عقودهم كاملة حتى يعودوا الى مزاولة مهامهم، وتنتظم بالتالي عملية التعليم عن بعد، ذلك أن إضراب الزملاء المتعاقدين ترك فراغا كبيرا لكونهم يؤمنون دواما شبه كامل في كثير من المدارس".

وختمت: "نتوجه برسالتنا هذه اليك لقناعتنا بأن حل هذه المسألة هو أولا وأخيرا على عاتقك، آملين التجاوب مع ما ذكرنا خدمة للتربية ومعلميها وطلابها".
 
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