لبنان

معطيات مفاجئة.. هكذا برّر ربيع حمزة والد الطفلة "كارما" انتزاعها من والدتها! (فيديو)

Lebanon 24
17-01-2021 | 15:08
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فصول جديدة من رواية غنى حمزة التي إنتزع زوجها منها حق مشاهدة طفلتها الرضيعة "كارما" والتي تحولت الى قضية رأي عام، وأدت بالمحكمة الجعفرية في بعلبك الى اصدار أمر يقضي بتسليم الطفلة إلى والدتها غنى. فما رأي الطرف الاخر اي الزوج بما يحصل؟. 
 
في مقابلة مع قناة "الجديد" تحدث الوالد ربيع حمزة عن سبب انتزاع الطفلة من زوجته غنى، مبرراً ما حصل بإنّ غنى غير مخولة نفسياً لتربية الطفلة، وهو على اتم الاستعداد الى تسليمها الطفلة بشكل نهائي ولكن بشرط أن يتم عرض الزوجة على الطبيب النفسي. وأشار ربيع خلال المقابلة الى ان غنى حاولت الانتحار وكانت تتعاين لدى طبيب نفسي، وبأنّ ولعها بالكلاب يسبب أزمة بينها وبينه، اذا يسكن معهما في المنزل مجموعة من الكلاب، ومن بينها كلب لا يستطيع الرؤية بسبب مرضه بـ"السكري"، وقد حاول مرة القفز على الطفلة لولا تدخل الوالد وانقاذها، على حد قوله.
 
كما أشار ربيع الى أنّ غنى كانت تعنف العاملات الاجنبيات اللواتي كن يعملن لديها في المنزل، ولديه اثباتات على ذلك. لمشاهدة الفيديو، يمكن الضغط هنا:
المصدر: الجديد
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