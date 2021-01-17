العاصفة شلت حركتي الملاحة والصيد البحري في صيدا

أدت العاصفة التي تسيطر على لبنان والساحل الجنوبي إلى توقف حركتي الصيد والملاحة البحرية في ميناء صيدا، بسبب الانواء وارتفاع الموج، فيما تساقطت الامطار بغزارة طوال ليل أمس وصباح اليوم ما أدى الى تشكل السيول على جوانب الطرق وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة، وخلت الشوارع من السيارات والمارة بفعل قانون التعبئة العامة وأحوال الطقس.

في وقت تواصل فيه القوى الامنية إجراءاتها من خلال تسيير دوريات وإقامة حواجز لها وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.