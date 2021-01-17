15
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
العاصفة شلت حركتي الملاحة والصيد البحري في صيدا
Lebanon 24
17-01-2021
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدت العاصفة التي تسيطر على لبنان والساحل الجنوبي إلى توقف حركتي الصيد والملاحة البحرية في ميناء صيدا، بسبب الانواء وارتفاع الموج، فيما تساقطت الامطار بغزارة طوال ليل أمس وصباح اليوم ما أدى الى تشكل السيول على جوانب الطرق وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة، وخلت الشوارع من السيارات والمارة بفعل قانون التعبئة العامة وأحوال الطقس.
في وقت تواصل فيه القوى الامنية إجراءاتها من خلال تسيير دوريات وإقامة حواجز لها وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
تابع
الأكثر قراءة
قايض ديونه بعلاقة حميمة مع زوجة المدين
Lebanon 24
قايض ديونه بعلاقة حميمة مع زوجة المدين
08:43 | 2021-01-17
17/01/2021 08:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. نادين نسيب نجيم تنشر صوراً من الحجر المنزلي
Lebanon 24
بفستان مفتوح لأعلى الفخذ.. نادين نسيب نجيم تنشر صوراً من الحجر المنزلي
09:00 | 2021-01-17
17/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري ينعى "الصديق الوفي".. خسر المعركة مع وباء كورونا
Lebanon 24
الحريري ينعى "الصديق الوفي".. خسر المعركة مع وباء كورونا
13:03 | 2021-01-17
17/01/2021 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إعلامية لبنانية بكورونا.. "في ليلتين بكيت فيون"
Lebanon 24
إصابة إعلامية لبنانية بكورونا.. "في ليلتين بكيت فيون"
17:24 | 2021-01-16
16/01/2021 05:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع رغم الإقفال... وهذه سقوفه المستقبليّة
Lebanon 24
الدولار يرتفع رغم الإقفال... وهذه سقوفه المستقبليّة
12:00 | 2021-01-17
17/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:42 | 2021-01-17
إخماد حريق في مستودع مهجور في دورس
16:41 | 2021-01-17
قوى الأمن في بيان تحذيري: كل مؤسّسة مخالفة ستُقفل بالشمع الأحمر
16:34 | 2021-01-17
بسبب العاصفة... سيول وفيضانات في حاصبيا والأضرار مادية
16:20 | 2021-01-17
ثلوج وطرق مقطوعة في أعالي عكار
16:15 | 2021-01-17
بعد سرقة كابلات كهرباء سد القيسماني ومستودعه... هذا ما طالب به أبو الحسن
16:07 | 2021-01-17
الطبش: هناك وباء أشد فتكا من كورونا وهو الجشع والحقد ولا دواء له
فيديو
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
Lebanon 24
نمر "بنغالي" يهاجم سيارة "جيب".. ويجرّها بأسنانه! (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
17/01/2021 17:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"Acer" تطلق جيلها الجديد من الحواسب المصمّمة للألعاب الإلكترونية (فيديو)
Lebanon 24
"Acer" تطلق جيلها الجديد من الحواسب المصمّمة للألعاب الإلكترونية (فيديو)
15:00 | 2021-01-17
17/01/2021 17:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
10:30 | 2021-01-16
17/01/2021 17:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact