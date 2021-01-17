هستيريا استعمال "الهيدروكسيكلوروكين" و"ايفيرمكتين" في علاج كورونا.. وأطباء يحذرون

لا إثباتات علمية وطبية مؤكدة لغايته حول فعالية بعض من الادوية التي تُعطى لعلاج كورونا، في مكافحة الوباء، وتحديداً "الهيدروكسيكلوروكين" و"ايفيرمكتين"، وتبقى هذه العلاجات مؤقتة وبفعالية معينة توصف حسب الحاجة للمريض الذي يعاني من كورونا اضافة الى ادوية اخرى. وفي هذا الاطار، كتب الطبيب ايهاب ابراهيم، الاخصائي في أمراض الرئة والرعاية الحرجة، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يا قوم ! يا وزارة ! يا شركات ادوية ! يا اطباء الشعبوية ! الهيدروكسيكلوروكين لا ينفع بالكورونا. ضيفوا عليه كلمة cor ضيفوا terminator ضيفوا ninja هالدواء غير نافع. عبث!">

Corvaquine 🤦🏻‍♂️

يا قوم ! يا وزارة ! يا شركات ادوية ! يا اطباء الشعبوية ! الهيدروكسيكلوروكين لا ينفع بالكورونا. ضيفوا عليه كلمة cor ضيفوا terminator ضيفوا ninja هالدواء غير نافع. عبث ! pic.twitter.com/ifOl1dVa3V — Dr Ihab IBRAHIM (@drihab_ibrahim) January 16, 2021

وفي تغريدة اخرى كتب: "الم يحن الوقت لكي تدار الدفة من قبل الاشخاص الاكفاء ؟ ماذا ننتظر بعد ؟ ادلة اضافية على الفشل الحاصل؟".

من جانبه تحدث الطبيب عيد عازار، الاخصائي في الامراض المعدية عن دواء "ايفيرمكتين"، وعلق ساخراً: "من إيجابيات هيستيريا استعمال ايفارماكتين، قريبا لبنان دولة خالية من الدود !!! #Ivermectin".