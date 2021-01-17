التجمع الطبي الاجتماعي: لتوضيح حقيقة عدم كشف PCR السلالة البريطانية

اعتبر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي" البرفسور رائف رضا، في بيان، أن "هناك تصريحات خطيرة صدرت عن أحد أطباء العناية المركزة في أحد المستشفيات الجامعية اللبنانية، وهي أن فحص الpcr لا يكشف السلالة البريطانية لكورونا، وأن الفحوص التي أجريت وكانت سلبية ربما تكون إيجابية".

وطالب وزارة الصحة ب "جلاء الحقيقة، لان هذا من واجباتها، بخاصة أن هذه السلالة تنتشر بسرعة فائقة، ولا ندري هل أن سرعة زيادة الحالات يوميا بوتيرة عالية، هو دليل هذا التفشي المستتر وعدم كشفه عبر فحص ال pcr".

وسأل: "ما هو نوع الpcr أو أي تقنية جديدة تستطيع كشفه".

وختم: "على وزارة الصحة والقطاع النقابي الطبي وضع حد لهذه التصريحات الخطيرة، والا سيضطر التجمع الطبي الاجتماعي الى التدخل لدى المنظمات الصحية الدولية ومناشدتها لكشف الحقيقة ومساعدتنا بالوسائل العلمية لكشف هذه السلالة الجديدة، تفاديا لفتك كورونا بالمجتمع ورحمة بالعباد وخدمة للطب والانسانية والوطن" .