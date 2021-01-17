اشكال في الزاهرية واصابة شخص باطلاق نار

وقع اشكال فردي في منطقة الزاهرية في طرابلس بين محمد ح. و أحمد ف. تطور الى تضارب ثم اطلاق نار.



وقد اصيب بنتيجتها احمد بطلقة نارية ما استدعى نقله الى المستشفى للعلاج.



وقد حضرت الى المكان دورية من الجيش اللبناني وعملت على تطويق الاشكال في حين يحري ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.