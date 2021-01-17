الطبش: هناك وباء أشد فتكا من كورونا وهو الجشع والحقد ولا دواء له

يقرع الجوع الأبواب والموت يخطف الأحبة والوباء ينتشر بجنون،
وبالرغم من ذلك، هناك "بشر" ينشرون سمومهم، وينهشون من أعصاب اللبنانيين ويرمون فشلهم على الآخرين ويُجرّحون بالصادقين، طمعاً بحصة او منفعة.
يبدو أن هناك وباءً اشدّ فتكاً من الكورونا، وهو الجشع والحقد، ولا دواء له..
— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) January 17, 2021
يقرع الجوع الأبواب والموت يخطف الأحبة والوباء ينتشر بجنون،
وبالرغم من ذلك، هناك "بشر" ينشرون سمومهم، وينهشون من أعصاب اللبنانيين ويرمون فشلهم على الآخرين ويُجرّحون بالصادقين، طمعاً بحصة او منفعة.
يبدو أن هناك وباءً اشدّ فتكاً من الكورونا، وهو الجشع والحقد، ولا دواء له..