الطبش: هناك وباء أشد فتكا من كورونا وهو الجشع والحقد ولا دواء له

غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "يقرع الجوع الأبواب، والموت يخطف الأحبة، والوباء ينتشر بجنون. وبالرغم من ذلك، هناك "بشر" ينشرون سمومهم، وينهشون من أعصاب اللبنانيين ويرمون فشلهم على الآخرين ويجرحون بالصادقين، طمعا بحصة أو منفعة.

يبدو أن هناك وباء أشد فتكا من كورونا، وهو الجشع والحقد، ولا دواء له".