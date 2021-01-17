بعد سرقة كابلات كهرباء سد القيسماني ومستودعه... هذا ما طالب به أبو الحسن

نطالب الاجهزة الأمنية والقضائية بكشف عملية السرقة لكابلات الكهرباء الخاصة بسد القيسماني ومحاولة سرقة المستودع العائد للسد، واذ نشكر الجيش والقوى الأمنية على الجهود التي يقومون بها لحفظ الامن والاستقرار نطالبهم بحماية هذا الموقع الحيوي لأبناء المنطقة عموماً !
— Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) January 17, 2021
نطالب الاجهزة الأمنية والقضائية بكشف عملية السرقة لكابلات الكهرباء الخاصة بسد القيسماني ومحاولة سرقة المستودع العائد للسد، واذ نشكر الجيش والقوى الأمنية على الجهود التي يقومون بها لحفظ الامن والاستقرار نطالبهم بحماية هذا الموقع الحيوي لأبناء المنطقة عموماً !