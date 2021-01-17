لبنان

ثلوج وطرق مقطوعة في أعالي عكار

Lebanon 24
17-01-2021 | 16:20
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 غطت الثلوج المرتفعات الجبلية في محافظة عكار على ارتفاع 1800 متر وما فوق، وسط انخفاض ملحوظ ومتسارع في درجات الحرارة المتوقع أن تنخفض أكثر مع ساعات الليل واحتمال تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

ونبه رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، السائقين الى "مخاطر القيادة ليلا على هذه الطرق الجبلية التي باتت بحكم المقطوعة، وإلى إمكان تشكل الجليد ليلا ومع ساعات الصباح". وأوضح أن "طريقين باتا بحكم المقطوعين بسبب الثلوج هما طريق وطى مشمش - مرجحين - الهرمل وطريق القموعة - الشنبوق - بيت جعفر - القبيات".

وتشهد محافظة عكار منذ مساء أمس عاصفة وأمطارا تسببت بأضرار في البيوت الزراعية المحمية في عدد من القرى والبلدات الساحلية وبخسائر في المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه النهر الكبير وأنهر الأسطوان وعرقة والبارد.
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