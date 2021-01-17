إخماد حريق في مستودع مهجور في دورس

تمكن عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق شب في مستودع مهجور في مبنى كانت تستخدمه سابقا ثانوية قصر العلوم في دورس، وهو يحتوي على كتب وأوراق وصناديق كرتون، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

