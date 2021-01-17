لبنان

إخماد حريق في مستودع مهجور في دورس

Lebanon 24
17-01-2021 | 16:42
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تمكن عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق شب في مستودع مهجور في مبنى كانت تستخدمه سابقا ثانوية قصر العلوم في دورس، وهو يحتوي على كتب وأوراق وصناديق كرتون، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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