من حزب الله... توزيع مازوت على 20 ألف عائلة في البقاع

أكد مسؤول قسم إعلام "حزب الله" في البقاع الدكتور أحمد ريا في تصريح أن الحزب "وزع مساعدات مازوت للتدفئة على 20 ألف عائلة بقاعية، بتوجيه من الأمين العام السيد حسن نصرالله، ليعين أهلنا الفقراء والمعوزين وأصحاب الحاجة في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، بما يساهم في إعانة العائلات على مواجهة الطقس البارد".