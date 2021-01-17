يزبك وهبي يروي تجربة صعبة: "ما تموتي هلق خليكِ معي"

#لبنان أدمعت عيناي، ما أصعبها... في الغرفة جنب غرفتي شقيقة تصرخ وتقول لأختها الصبية المصابة بكورونا (تعاني مرضا ً مزمنا ً)، ما تموتي هلق، خلليك ِ معي بعدما توقّف قلبها لثوان ٍ، هرع فريق التمريض وطبيبة الإنعاش، نقلوها الى العناية...#كورونا اللعينة.
— Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) January 17, 2021
#لبنان أدمعت عيناي، ما أصعبها... في الغرفة جنب غرفتي شقيقة تصرخ وتقول لأختها الصبية المصابة بكورونا (تعاني مرضا ً مزمنا ً)، ما تموتي هلق، خلليك ِ معي بعدما توقّف قلبها لثوان ٍ، هرع فريق التمريض وطبيبة الإنعاش، نقلوها الى العناية...#كورونا اللعينة.