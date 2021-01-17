يزبك وهبي يروي تجربة صعبة: "ما تموتي هلق خليكِ معي"

غرّد الاعلامي يزبك وهبة وكتب عبر تويتر عن تجربة مع كورونا:"أدمعت عيناي، ما أصعبها... في الغرفة جنب غرفتي شقيقة تصرخ وتقول لأختها الصبية المصابة بكورونا (تعاني مرضاً مزمناً)، ما تموتي هلق، خليكِ معي، بعدما توقّف قلبها لثوانٍ، هرع فريق التمريض وطبيبة الإنعاش، نقلوها الى العناية...كورونا اللعينة".

#لبنان أدمعت عيناي، ما أصعبها... في الغرفة جنب غرفتي شقيقة تصرخ وتقول لأختها الصبية المصابة بكورونا (تعاني مرضا ً مزمنا ً)، ما تموتي هلق، خلليك ِ معي بعدما توقّف قلبها لثوان ٍ، هرع فريق التمريض وطبيبة الإنعاش، نقلوها الى العناية...#كورونا اللعينة. — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) January 17, 2021