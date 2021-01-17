قطع المياه عن هذه المناطق بسبب ارتفاع العكارة

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنه "بسبب غزارة الأمطار، إرتفعت نسبة العكارة بشكل كبير في مياه نبع الدلب؛ لذلك اضطرت المؤسسة إلى قطع المياه عن المناطق التي تتغذى منه وهي الجمهور، الحازمية، الفياضية، اليرزة، الحدث، بعبدا، وادي شحرور، اللويزة".



وأكدت أنها "ستعاود أعمال التكرير والتوزيع فور انخفاض نسبة العكارة"، راجية "تفهم المشتركين".